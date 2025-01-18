Новые выбросы мазута обнаружены на побережье Анапы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Незначительные повторные выбросы мазута обнаружены на семи участках побережья Анапы Краснодарского края в субботу утром, сообщает оперативный штаб региона.

"Незначительные повторные выбросы мазута нашли на берегу Анапы в районе Витязевского лимана и пляжа у пансионата "Динамо". Их собирают в первую очередь", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, фрагменты нефтепродуктов на закрепленной за муниципалитетами территории обнаружили команды Щербиновского, Белореченского, Крымского, Абинского, Успенского, Приморско-Ахтарского и Лабинского районов.

Ранее сообщалось, что вся территория побережья, которую очищают от мазута, разделена между 41 муниципалитетом Краснодарского края. Каждое утро на участках проводят мониторинг береговой линии. При выявлении повторных выбросов их убирают в первую очередь.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.