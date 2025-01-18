Повторные выбросы мазута найдены на 13 участках побережья Анапы и Темрюкского района

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Повторные выбросы мазута по итогам утреннего мониторинга в субботу обнаружены на 13 участках побережья Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона в своем телеграм-канале.

"На каждом участке работу по наведению порядка у воды представители районов ведут по-разному. Там, где выбросы нефтепродуктов относительно крупные, их собирают лопатами в мешки. Небольшие фракции мазута убирают садовыми граблями. На основной территории пляжей песок просеивают, чтобы отделить его от капель мазута, - в мешки отправляют только нефтепродукты и мусор", - говорится в сообщении.

Ранее оперштаб информировал о незначительных повторных выбросах мазута на берегу Анапы в районе Витязевского лимана и пляжа у пансионата "Динамо".

По данным оперштаба, фрагменты нефтепродуктов на закрепленной за муниципалитетами территории обнаружили команды Щербиновского, Белореченского, Крымского, Абинского, Успенского, Приморско-Ахтарского и Лабинского районов.

Ранее сообщалось, что вся территория побережья, которую очищают от мазута, разделена между 41 муниципалитетом Краснодарского края. Каждое утро на участках проводят мониторинг береговой линии. При выявлении повторных выбросов их убирают в первую очередь.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.