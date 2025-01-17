Поиск

Уже 1,5 км защитных сетей для сбора мазута установили вдоль берега в Анапе

Начат вывоз мазута с танкера "Волгонефть 239"

Уже 1,5 км защитных сетей для сбора мазута установили вдоль берега в Анапе
Фото: Мария Ромакина/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Специалисты продолжают устанавливать вдоль берега в Анапе (Краснодарский край) специальные защитные сети для сбора мелкой фракции мазута, к вечеру пятницы их длина достигнет 2,5 км, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"Продолжаем разворачивать сети вдоль берега у моря для сбора мелкой фракции мазута и делать защитные рвы, чтобы закрыть побережье от возможного загрязнения. На сегодняшний день сетями закрыли 1,5 км пляжей, в течение дня установим еще 1 км", - написал Кондратьев.

В РоссииКорма танкера "Волгонефть 239" после откачки мазута может быть утилизированаЧитать подробнее

Он отметил, что в Темрюкском районе, несмотря на ветер и высокие волны, в пятницу завершили обустройство технического сооружения вокруг танкера "Волгонефть 239". Это позволило специалистам начать вывозить мазут.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

8
Хроника 15 декабря 2024 года – 17 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Анапа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы

Путин заявил, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы

Посол РФ в США не будет участвовать в церемонии инаугурации Трампа

Иноагентами признаны проект "Идите лесом" и шесть физлиц

С начала года биржевые цены на бензин снизились на 7,75%, на дизтопливо - на 13,5%

РКН связал проблемы в работе сервиса Steam со сбоем в его инфраструктуре

Режим "Ковер" введен в аэропорту Владикавказа из-за угрозы БПЛА

Режим "Ковер" введен в аэропорту Владикавказа из-за угрозы БПЛА

Генпрокуратура просит суд взыскать в доход государства яхт-клуб во Владивостоке

Сбербанк хочет взыскать с Блиновской более 7 млн рублей долга по кредиту

Сбербанк хочет взыскать с Блиновской более 7 млн рублей долга по кредиту

Военные сообщили об освобождении четырех курских населенных пунктов в январе

Частные пилоты просят отложить создание отдельного воздушного пространства для дронов

Частные пилоты просят отложить создание отдельного воздушного пространства для дронов
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе255 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2116 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5705 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });