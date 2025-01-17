Уже 1,5 км защитных сетей для сбора мазута установили вдоль берега в Анапе

Начат вывоз мазута с танкера "Волгонефть 239"

Фото: Мария Ромакина/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Специалисты продолжают устанавливать вдоль берега в Анапе (Краснодарский край) специальные защитные сети для сбора мелкой фракции мазута, к вечеру пятницы их длина достигнет 2,5 км, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"Продолжаем разворачивать сети вдоль берега у моря для сбора мелкой фракции мазута и делать защитные рвы, чтобы закрыть побережье от возможного загрязнения. На сегодняшний день сетями закрыли 1,5 км пляжей, в течение дня установим еще 1 км", - написал Кондратьев.

Он отметил, что в Темрюкском районе, несмотря на ветер и высокие волны, в пятницу завершили обустройство технического сооружения вокруг танкера "Волгонефть 239". Это позволило специалистам начать вывозить мазут.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.