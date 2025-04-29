Губернатор Анохин сообщил о сбитых на подлете к Смоленску 15 БПЛА

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об отражении массированной атаки беспилотников на регион.

"На подлете к Смоленску силами РЭБ Министерства обороны РФ уничтожено 15 БПЛА противника", - написал он в Telegram.

По предварительным данным, на земле пострадавших и разрушений нет.

Ранее Анохин сообщил о дроне, обнаруженном в лесном массиве в районе деревни Пискарево Дорогобужского района.