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Частные дома и автомобили повреждены в белгородском Шебекине после атаки ВСУ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В результате ударов ВСУ по Шебекинскому округу в Белгородской области повреждения выявлены в частных домах и автомобилях, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в воскресенье.

"В городе Шебекино в результате обстрела в одном жилом доме выбиты окна, во втором - пробита кровля. Также были повреждены капоты и крылья двух легковых автомобилей", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его информации, FPV-дрон атаковал село Муром, беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, повреждено остекление частного дома вследствие его падения.

Ранее в воскресенье Гладков сообщал об атаках ВСУ в нескольких населенных пунктах области.

Белгородская область
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