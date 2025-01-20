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В белгородском поселке мужчина пострадал в результате удара дрона

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшем в результате атаки дрона в Краснояружском районе 19 января.

"Вечером в Краснояружскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, который получил закрытую черепно-мозговую травму в результате атаки беспилотника на "КамАЗ" в поселке Красная Яруга", - написал губернатор в телеграм-канале.

После осмотра и оказания необходимой помощи пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение,.

Ранее сообщалось, что 19 января в результате атаки беспилотника в поселке Красная Яруга поврежден "КамАЗ".

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Краснояружский район Красная Яруга Белгородская область
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