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Житель Белгородской области ранен в результате атаки FPV-дрона

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Грайворонском округе Белгородской области ранен мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Новостроевка-Первая FPV-дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю. Ранен мужчина - слепое осколочное ранение живота. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, где медики оказали ему первую помощь. Для дальнейшего лечения он будет переведен в городскую больницу № 2 Белгорода", - написал Гладков в Telegram.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область Грайворонский округ
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