Житель Белгородской области ранен в результате атаки FPV-дрона

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Грайворонском округе Белгородской области ранен мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Новостроевка-Первая FPV-дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю. Ранен мужчина - слепое осколочное ранение живота. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, где медики оказали ему первую помощь. Для дальнейшего лечения он будет переведен в городскую больницу № 2 Белгорода", - написал Гладков в Telegram.