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В Совфеде не получали запрос о лишении неприкосновенности сенатора Голубева

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура не направляла в Совет Федерации материалов о лишении неприкосновенности сенатора и экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева, заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Генеральная прокуратура не направляла, а Совет Федерации не получал никаких материалов о лишении неприкосновенности сенатора Голубева В.Ю.", - написал он в Telegram.

Ранее СМИ сообщили, будто бы Генпрокуратура обратилась в Совет Федерации с просьбой о лишении Голубева неприкосновенности.

Голубев руководил Ростовской областью в качестве врио губернатора и губернатора с июня 2015 года до 4 ноября 2024 года. В ноябре он объявил об уходе в отставку в связи с переходом на другую работу. В тот же день президент Владимир Путин назначил врио главы региона руководителя "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрия Слюсаря.

14 ноября Голубев получил депутатский мандат Законодательного собрания Ростовской области. 22 ноября региональное заксобрание наделило его своим представителем в Совете Федерации.

Андрей Клишас Генпрокуратура Совет Федерации Василий Голубев Ростовская область
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