У советника губернатора Ростовской области Гончарова прошли обыски

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органы проводят обыски у советника губернатора Ростовской области и председателя совета директоров региональной корпорации развития Виктора Гончарова по уголовному делу заместителя губернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в правоохранительных органах региона.

"У Гончарова прошли обыски дома в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Рачаловского. Статус Гончарова на данный момент не определен", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Ростовской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский задержан по делу о превышении полномочий. По данным правоохранительных органов, его подозревают в незаконном выделении субсидий предприятиям, которые после их получения стали банкротами. Ущерб оценивается в 155,2 млн рублей.

Гончаров занимал должность замгубернатора региона с 2010 по 2014 годы, а также в 2016 году. С 2017 года стал первым заместителем губернатора Ростовской области. Он ушел с поста в конце августа 2023 года. В сентябре того же года Гончаров был назначен советником губернатора Ростовской области. Кроме того, с 2013 по 2019 годы он занимал пост атамана Всевеликого войска Донского.

Помимо этого, он также является председателем совета директоров АО "Региональная корпорация развития" (100% акций принадлежат Ростовской области). Деятельность корпорации сосредоточена на мероприятиях по мониторингу ситуации на предприятиях угольной промышленности, созданию новых производств для развития промышленного, сельскохозяйственного и инфраструктурного потенциала Ростовской области, по формированию информационно-технологического сообщества на площадке Южного IT-парка и кластерному развитию территории.