Бывший ростовский губернатор Голубев стал сенатором от Заксобрания региона

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Заксобрания Ростовской области наделили бывшего губернатора региона Василия Голубева полномочиями федерального сенатор, сообщил председатель областного парламента Александр Ищенко.

"По итогам голосования Голубев Василий Юрьевич наделен полномочиями сенатора РФ - представителя от Законодательного собрания Ростовской области", - сказал он.

14 ноября Голубев получил депутатский мандат Законодательного собрания Ростовской области. Место стало вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Николая Беляева.

4 ноября Голубев объявил, что покинет пост губернатора в связи с переходом на другую работу. В тот же день президент Владимир Путин своим указом назначил врио главы региона руководителя "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрия Слюсаря.

Голубев 21 мая 2010 года по представлению главы государства занял пост главы администрации Ростовской области. В июне 2015 года он был назначен врио губернатора, а в сентябре избран губернатором. В сентябре 2020 года был переизбран на второй срок.