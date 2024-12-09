Арестованный замгубернатора Ростовской области Кушнарев освобожден от должности

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь освободил от должности своего заместителя - министра транспорта региона Виталия Кушнарева, сообщает пресс-служба Слюсаря

Также освобожден от должности министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области Евгений Осыченко.

Вопросы транспорта, строительства, архитектуры, территориального развития, а также регионального государственного строительного надзора, ранее курируемые Кушнаревым, временно отнесены к ведению другого заместителя главы региона Игоря Сорокина.

Обязанности по руководству областным Минтрансом временно возложены на замминистра Инну Володину, а исполнять обязанности министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области временно поручено заместителю министра Станиславу Хлудину.

О задержании Кушнарева стало известно 25 ноября, 27 ноября Кировский районный суд Ростова-на-Дону арестовал его до 24 января 2025 года. По данным суда, Кушнареву вменяли ч.1 ст.222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Кушарев был назначен на должность замгубернатора Ростовской области - министра транспорта 11 июня 2024 года. Ранее он уже занимал должность министра транспорта региона с 2014 по 2016 годы, а затем с 2016 по 2019 годы был главой администрации Ростова-на-Дону. Позже - возглавлял совет директоров "Региональной корпорации развития". В 2021 году был избран депутатом Госдумы, работал в комитете по строительству и ЖКХ.

Осыченко был министром имущественных, земельных отношений с декабря 2020 года, а до этого, с 2011 года он возглавлял юркомитет областной администрации, а затем, с 2014 года, правовое управление при губернаторе области.