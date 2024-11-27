Вице-губернатор Ростовской области Кушнарев арестован до 24 января

Виталий Кушнарев (слева) Фото: РИА Новости

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону Кировский районный суд арестовал до 24 января заместителя губернатора - министра транспорта региона Виталия Кушнарева, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

О задержании Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко ранее сообщал пресс-центр областного правительства. При этом уточнялось, что работа регионального Минтранса осуществляется в штатном режиме.

Местные СМИ сообщали, что оба чиновника задержаны с поличным при получении взятки. Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Виталий Кушнарев был назначен на должность замгубернатора Ростовской области - министра транспорта 11 июня 2024 года. Ранее он уже занимал должность министра транспорта региона с 2014 по 2016 годы, а затем с 2016 по 2019 годы был главой администрации Ростова-на-Дону. Позже - возглавлял совет директоров "Региональной корпорации развития". В 2021 году он был избран депутатом Госдумы VIII созыва, работал в комитете по строительству и ЖКХ.