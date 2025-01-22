Миноритарий попросил суд отменить решение о допэмиссии акций Тульского оружейного завода

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Тульской области назначил на 26 февраля предварительное судебное заседание по иску о признании недействительным решения собрания акционеров ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" (ТОЗ, входит в холдинг "ТОР") о дополнительной эмиссии акций, говорится в картотеке дел.

Истцом по делу выступает миноритарий ТОЗ Андрей Лебедев, ответчиком - сам завод.

16 декабря 2024 года суд оставил иск без движения в связи с неполным комплектом поданных документов. 16 января 2025 года от истца поступило ходатайство о приобщении к материалам дела копий ряда документов. Иск был принят к производству 20 января.

Как сообщил "Интерфаксу" Лебедев, исковые заявления в суд подали и другие акционеры, "возможно они будут объединены". "В иске указано требование отменить проведение допэмиссии, чтобы не нанести ущерба миноритарным акционерам, владельцам небольшого количества акций. У меня более 500 акций предприятия, или чуть больше 0,1%, а их рыночная стоимость составляет чуть больше 3 млн рублей. При допэмиссии, чтобы спасти свои вложения (сохранить прежнюю долю в уставном капитале - ИФ), мне необходимо вложить еще 16 млн рублей", - сказал миноритарий.

Фактически, как утверждает Лебедев, речь идет о размытии долей миноритариев.

"Вижу в этой схеме попытку "удалить" большую часть миноритарных акционеров", - сказал миноритарий.

"Интерфакс" направил запрос в ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" с просьбой прокомментировать этот судебный спор.

На внеочередном собрании 10 октября 2024 года, прошедшем в заочной форме, акционеры ПАО приняли решение увеличить уставный капитал завода на 16,3 млрд рублей путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. Предприятие планирует разместить 16 274 680 000 обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Цена размещения равна номиналу.

Размещение акций планировалось провести в два этапа в течение 135 дней с даты начала размещения акций дополнительного выпуска. Дата, на которую определялись лица, имеющие право на покупку акций, - 10 октября 2024 года.

С 9 декабря 2024 года эмиссия ценных бумаг ПАО была приостановлена по решению Банка России. Мотивы решения ЦБ не уточнялись.

Уставный капитал ТОЗ сейчас составляет 406 867 рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. ТОЗ не публикует данные о своих акционерах.

В январе 2024 года акционеры ТОЗ приняли решение передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО "ТОР" (Тула).

Холдинг "ТОР" создан в 2018 году, объединяет диверсифицированные активы по следующим направлениям: машиностроение (в том числе судостроение и судоремонт), растениеводство, розлив алкогольной продукции. В промышленную группу, в том числе, входят Тульский оружейный завод, "Туламашзавод".