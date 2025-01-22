Поиск

Миноритарий попросил суд отменить решение о допэмиссии акций Тульского оружейного завода

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Тульской области назначил на 26 февраля предварительное судебное заседание по иску о признании недействительным решения собрания акционеров ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" (ТОЗ, входит в холдинг "ТОР") о дополнительной эмиссии акций, говорится в картотеке дел.

Истцом по делу выступает миноритарий ТОЗ Андрей Лебедев, ответчиком - сам завод.

ЭкономикаЦБ приостановил допэмиссию акций Тульского оружейного заводаЧитать подробнее

16 декабря 2024 года суд оставил иск без движения в связи с неполным комплектом поданных документов. 16 января 2025 года от истца поступило ходатайство о приобщении к материалам дела копий ряда документов. Иск был принят к производству 20 января.

Как сообщил "Интерфаксу" Лебедев, исковые заявления в суд подали и другие акционеры, "возможно они будут объединены". "В иске указано требование отменить проведение допэмиссии, чтобы не нанести ущерба миноритарным акционерам, владельцам небольшого количества акций. У меня более 500 акций предприятия, или чуть больше 0,1%, а их рыночная стоимость составляет чуть больше 3 млн рублей. При допэмиссии, чтобы спасти свои вложения (сохранить прежнюю долю в уставном капитале - ИФ), мне необходимо вложить еще 16 млн рублей", - сказал миноритарий.

Фактически, как утверждает Лебедев, речь идет о размытии долей миноритариев.

"Вижу в этой схеме попытку "удалить" большую часть миноритарных акционеров", - сказал миноритарий.

"Интерфакс" направил запрос в ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" с просьбой прокомментировать этот судебный спор.

На внеочередном собрании 10 октября 2024 года, прошедшем в заочной форме, акционеры ПАО приняли решение увеличить уставный капитал завода на 16,3 млрд рублей путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. Предприятие планирует разместить 16 274 680 000 обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Цена размещения равна номиналу.

Размещение акций планировалось провести в два этапа в течение 135 дней с даты начала размещения акций дополнительного выпуска. Дата, на которую определялись лица, имеющие право на покупку акций, - 10 октября 2024 года.

С 9 декабря 2024 года эмиссия ценных бумаг ПАО была приостановлена по решению Банка России. Мотивы решения ЦБ не уточнялись.

Уставный капитал ТОЗ сейчас составляет 406 867 рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. ТОЗ не публикует данные о своих акционерах.

В январе 2024 года акционеры ТОЗ приняли решение передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО "ТОР" (Тула).

Холдинг "ТОР" создан в 2018 году, объединяет диверсифицированные активы по следующим направлениям: машиностроение (в том числе судостроение и судоремонт), растениеводство, розлив алкогольной продукции. В промышленную группу, в том числе, входят Тульский оружейный завод, "Туламашзавод".

Андрей Лебедев ТОЗ Туламашзавод Тульский оружейный завод Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп призвал РФ немедленно заключить соглашение по Украине

Трамп призвал РФ немедленно заключить соглашение по Украине

Путин анонсировал индексацию всех соцвыплат в 2025 году по фактической инфляции

Путин анонсировал индексацию всех соцвыплат в 2025 году по фактической инфляции

В Совфеде не получали запрос о лишении неприкосновенности сенатора Голубева

Разлив мазута в Керченском проливе

Более 50% мазута откачано из танкера "Волгонефть 239"

Более 50% мазута откачано из танкера "Волгонефть 239"

Суд в Кировской области отказался смягчить наказание Игорю Стрелкову

Бывший замминистра энергетики Сниккарс с 23 января возглавит Т Плюс

Бывший замминистра энергетики Сниккарс с 23 января возглавит Т Плюс

"Росатом" рассматривает Ейск как возможное место размещения Южной АЭС

"Росатом" рассматривает Ейск как возможное место размещения Южной АЭС

Росфинмониторинг внес Леонида Гозмана в перечень террористов и экстремистов

В правительстве продолжают обсуждать вопрос о приоритетности ж/д-перевозки нефтепродуктов

В правительстве продолжают обсуждать вопрос о приоритетности ж/д-перевозки нефтепродуктов

Лавров считает возможным урегулирование на Украине только на основе надежных договоренностей

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе277 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии148 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5740 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });