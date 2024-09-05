Поиск

Тульский оружейный завод может быть докапитализирован на 16,3 млрд рублей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" (ТОЗ, входит в холдинг "ТОР") планирует увеличить уставный капитал на 16,3 млрд рублей путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Совет директоров ТОЗ назначил на 10 октября внеочередное собрание акционеров в заочной форме по вопросам допэмиссии и утверждения изменений и дополнений в устав, говорится в материалах компании.

Общество намерено разместить 16 млрд 274 млн 680 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций ТОЗ.

Дата закрытия реестра для участия в собрании - 16 сентября 2024 года.

Уставный капитал компании в настоящее время составляет 406,867 тыс. рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. ТОЗ не публикует данные о своих акционерах.

Тульский оружейный завод является одним из крупнейших в России производителей стрелкового вооружения и противотанковых управляемых ракет. Предприятие выпускает и другую спецпродукцию. В январе 2024 года акционеры ТОЗ приняли решение передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО "ТОР" (Тула).

Холдинг "ТОР" создан в 2018 году, объединяет диверсифицированные активы по следующим направлениям: ОПК, судостроение и судоремонт, растениеводство, розлив алкогольной продукции. В промышленную группу, в том числе, входят "Туламашзавод", "Тулаточмаш", "Туламашагро", тульский "Первый купажный завод", "Находкинский судоремонтный завод".

Тульский оружейный завод ТОЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Восточный экономический форум - 2024

Путин заявил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину

Путин предложил сохранить ставку по дальневосточной ипотеке

Путин предложил сохранить ставку по дальневосточной ипотеке

Нефть Brent подорожала до $72,96 за баррель

Нефть Brent подорожала до $72,96 за баррель
Восточный экономический форум - 2024

Греф считает, что экономика РФ еще в состоянии перегрева, но пик уже пройден

Греф считает, что экономика РФ еще в состоянии перегрева, но пик уже пройден
Восточный экономический форум - 2024

Греф заявил, что выдачи ипотеки в 2024 году упадут на 40%

Восточный экономический форум - 2024

Минфин РФ оценил дефицит финансирования ОСК до 2030 года в 1,029 трлн рублей

Минфин РФ оценил дефицит финансирования ОСК до 2030 года в 1,029 трлн рублей
Восточный экономический форум - 2024

Новая верфь ОСК может обойтись не меньше чем в $5 млрд

Восточный экономический форум - 2024

Генпрокурор РФ предложил законодательно закрепить механизм ограничения проверок бизнеса

Восточный экономический форум - 2024

"Аэрофлот" ведет переговоры о страховом урегулировании по "невыкупленным" 133 самолетам

"Аэрофлот" ведет переговоры о страховом урегулировании по "невыкупленным" 133 самолетам

Акционеры АФК "Система" избрали совет директоров из 11 человек

Акционеры АФК "Система" избрали совет директоров из 11 человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });