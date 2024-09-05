Тульский оружейный завод может быть докапитализирован на 16,3 млрд рублей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" (ТОЗ, входит в холдинг "ТОР") планирует увеличить уставный капитал на 16,3 млрд рублей путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Совет директоров ТОЗ назначил на 10 октября внеочередное собрание акционеров в заочной форме по вопросам допэмиссии и утверждения изменений и дополнений в устав, говорится в материалах компании.

Общество намерено разместить 16 млрд 274 млн 680 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций ТОЗ.

Дата закрытия реестра для участия в собрании - 16 сентября 2024 года.

Уставный капитал компании в настоящее время составляет 406,867 тыс. рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. ТОЗ не публикует данные о своих акционерах.

Тульский оружейный завод является одним из крупнейших в России производителей стрелкового вооружения и противотанковых управляемых ракет. Предприятие выпускает и другую спецпродукцию. В январе 2024 года акционеры ТОЗ приняли решение передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО "ТОР" (Тула).

Холдинг "ТОР" создан в 2018 году, объединяет диверсифицированные активы по следующим направлениям: ОПК, судостроение и судоремонт, растениеводство, розлив алкогольной продукции. В промышленную группу, в том числе, входят "Туламашзавод", "Тулаточмаш", "Туламашагро", тульский "Первый купажный завод", "Находкинский судоремонтный завод".