ЦБ приостановил допэмиссию акций Тульского оружейного завода

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Центробанк принял решение приостановить размещение дополнительных акций ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" (ТОЗ, входит в холдинг "ТОР"), говорится в материалах ПАО.

Эмиссия ценных бумаг ТОЗа приостановлена с 9 декабря. Мотивы принятого Банком России решения не уточняются.

Как сообщалось, на внеочередном собрании 10 октября, прошедшем в заочной форме, акционеры ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" приняли решение увеличить уставный капитал завода на 16,3 млрд рублей путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. Предприятие намеревалось разместить 16 млрд 274 млн 680 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций ТОЗ. Цена размещения равна номиналу.

Размещение акций планировалось провести в два этапа в течение 135 дней с даты начала размещения акций дополнительного выпуска. Дата, на которую определялись лица, имеющие право на покупку акций, – 10 октября.

Уставный капитал компании в настоящее время составляет 406,867 тыс. рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. ТОЗ не публикует данные о своих акционерах.

В январе 2024 года акционеры ТОЗ приняли решение передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО "ТОР" (Тула).

Холдинг "ТОР" создан в 2018 году, объединяет диверсифицированные активы по следующим направлениям: машиностроение (в том числе судостроение и судоремонт), растениеводство, розлив алкогольной продукции. В промышленную группу, в том числе, входят Тульский оружейный завод, "Туламашзавод", "Тулаточмаш", "Туламашагро", тульский "Первый купажный завод", Находкинский судоремонтный завод.