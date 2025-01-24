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Акционеры Тульского оружейного завода обсудят досрочное прекращение полномочий УК "ТОР"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" (ТОЗ) на внеочередном собрании 28 февраля, которое пройдет в заочном формате, рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий управляющей организации - ООО "ТОР", говорится в материалах завода.

Решение о проведении собрания совет директоров ПАО принял 23 января. Акционерам будет предложено одобрить прекращение полномочий управляющей организации с 6 марта. Другие подробности в сообщении не приводятся.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 3 февраля.

Акционеры ТОЗ приняли решение передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО "ТОР" в январе 2024 года. Завод входит в холдинг "ТОР".

Арбитражный суд Тульской области сейчас рассматривает иски миноритарных акционеров ТОЗ о признании недействительным решения собрания акционеров завода о дополнительной эмиссии акций на 16,3 млрд рублей.

Миноритарий ТОЗ Андрей Лебедев (владеет 0,1% акций завода) ранее сообщал, что миноритарии усматривают в решении о допэмиссии попытку "размыть" их долю.

Холдинг "ТОР" создан в 2018 году, объединяет диверсифицированные активы по следующим направлениям: машиностроение (в том числе судостроение и судоремонт), растениеводство, розлив алкогольной продукции. В промышленную группу, в том числе, входят Тульский оружейный завод, "Туламашзавод".

Тула Туламашзавод Андрей Лебедев ТОР ТОЗ Тульский оружейный завод
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