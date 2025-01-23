Что произошло за день: четверг, 23 января

Взыскание 19,7 млрд руб. с экс-владельцев "Макфы" и других лиц, заявления Трампа в Давосе, индексация соцвыплат, номинирование Юрия Борисова на "Оскар"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле не увидели новизны в угрозах Дональда Трампа ввести санкции против России, если сделки по Украине не будет. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность России к диалогу с США.

- Суд по иску Генпрокуратуры взыскал с экс-владельцев "Макфы" и связанных лиц 19,7 млрд руб. и долю в уставном капитале ООО "Мишкинский продукт". Об этом сообщил адвокат ответчиков Вячеслав Плахотнюк.

- Трамп вновь призвал завершить украинский конфликт, а также заявил о желании встретиться с Путиным. Об этом он сказал, выступая в режиме видеоконференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

- Президент США сказал о намерении обратиться к ОПЕК с просьбой снизить цены на нефть. На фоне этого заявления цены резко перешли к снижению: стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent к 19:35 составила $78,42 за баррель (на $0,58 ниже уровня закрытия предыдущих торгов), фьючерсы на нефть WTI упали на $0,72 - до $74,72 за баррель.

- Более 40 различных соцвыплат и пособий в РФ проиндексируют на 9,5% с 1 февраля. Общий размер маткапитала составит 912 тыс. рублей: сумма сертификата на первого ребенка составит до 690 тыс. рублей, при рождении второго семья получит дополнительно почти 222 тыс. рублей.

- ФАС России пока не нашла признаков картельного сговора на фоне роста цен на сливочное масло. По данным Росстата, в 2024 году цены на сливочное масло в РФ выросли на 36,2%.

- После разлива мазута в Керченском проливе потребуется восстановить, по предварительным данным, 280 га побережья. Окончательные данные по ущербу животному миру и природным экосистемам будут после ликвидации последствий аварии, заявил глава Минприроды Александр Козлов.

- Юникредит банк вслед за Райффайзенбанком остановил исходящие переводы физлиц в валюте.

- Российский актер Юрий Борисов номинирован на "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Анора".

- Финалистками Australian Open стали американская теннисистка Мэдисон Киз и белоруска Арина Соболенко.