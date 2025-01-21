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Рубио подтвердил стремление США завершить украинский конфликт, но не назвал сроки

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Марко Рубио, утвержденный Сенатом на посту госсекретаря США, заявил, что не может назвать сроков окончания украинского конфликта, подтворив решимость президента Дональда Трампа добиваться этого, сообщил телеканал CNN.

"Мы хотим, чтобы война закончилась. Это довольно ясно. Вы видели, о чем говорил президент, он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты, и это тоже будет сложно", - сказал Рубио журналистам после слушаний в Сенате.

Он отметил, что прекращение огня в рамках конфликта "будет главным приоритетом президента, это произойдет почти немедленно".

По его словам, "фактически часть этой работы уже началась, можно надеяться, что некоторые подготовительные работы уже сделаны".

Он сказал, что не может обозначить временные рамки урегулирования, добавив, что "всякий раз, когда вы прекращаете конфликт между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждой стороне придется сдать что-нибудь", но не конкретизировал, о каких именно уступках идет речь.

Госсекретарь заявил: "Мы не будем забегать вперед, говоря о переговорах, это - переговоры на таком уровне, с такими ставками, что лучше всего вести их с помощью дипломатии, а не на публичных форумах".

США Дональд Трамп Марко Рубио
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