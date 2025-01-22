Все месседжи Трампа об одном: лучше делайте, как я сказал!

Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Высказывания нового президента США Дональда Трампа во время и сразу после инаугурации продолжают тщательно анализировать эксперты на всех уровнях. "Интерфакс" публикует второй материал на эту тему. Сегодня — интервью с новым исполняющим обязанности директора Российского академического Института США и Канады Натальей Цветковой.

Ах, умолчу о том, в чем не уверен!

Корр.: Нельзя не заметить, что, несмотря на наличие в мире сложных проблем, серьезно касающихся США, кроме заявления о желании их решить, Трамп ничего конкретного не сказал.

Цветкова: Потому что, выбирая президента, американские граждане ждут от него решения внутренних проблем, а не активной роли США на международной арене, особенно если она связана с финансовой и военной поддержкой других стран.

Естественно, его речь была адресована внутренней аудитории. То, что он говорит, демонстрирует его уверенность в успехе заявленной политики: борьба с инфляцией, расширение производства в США и другие экономические реформы. Все его слова рассчитаны на внутреннее потребление. Он стремится создать впечатление гарантированного успеха. Пусть "немного", но заметно для рекламы. Даже если ему не удастся полностью реализовать свою программу, он намерен добиться результатов.

Корр.: А "немного" — что это означает?

Цветкова: Он обещает бороться с инфляцией, стабилизировать положение в США и вернуть стране лидирующую роль. Его цели (например, как с Панамой) он считает достижимыми, опираясь на свой опыт бизнесмена.

Он мало говорил о России и Украине, потому что эти вопросы для него пока неясны. Он еще не знает, каковы могут быть результаты возможных переговоров и как именно действовать в разных вариантах.

Европа: назад к национальным границам?

Корр.: В его небольшой, но содержательной внешнеполитической части можно заметить определенный "месседж" Европе — например, в его словах о торговле, пошлинах и финансовых проблемах.

Цветкова: Трамп — националист. Он выступает за "национализацию" внешней политики, чтобы она отражала запросы американского бизнеса, без оглядки на интересы других стран. Европа столкнется с экономическим давлением, которое можно назвать шантажом Трампа. Его заявление о повышении значения национальных границ отражает глобальные тенденции. Проект глобализации, продвигаемый демократами и неолибералами, завершился. Вот его месседж.

Европейские страны, такие как Германия и Франция, будут усиливать барьеры. Это связано не только с экономической защитой, но и с последствиями политики мультикультурализма, включая неконтролируемую миграцию. Трамп видит в этом угрозу для Европы. Предупреждает ее.

"Месседжи" Китаю и не только!

Корр.: На инаугурации неожиданно присутствовал заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Это означает первый шаг к налаживанию отношений?

Цветкова: Думаю, это политика "пряника и кнута". Пряник: "Добро пожаловать, будем общаться, но на моих условиях". Кнут: тарифы, санкции и другие меры. Например, угрозы закрытия TikTok в США — это колоссальные финансовые потери китайских стейкхолдеров.

Трамп демонстрирует, что к власти пришел сильный лидер. Сначала он предлагает мирное сотрудничество, но если условия не приняты, он переходит к более жестким мерам.

Корр.: Он реален? Или просто демонстрирует уверенность в своих словах? Означает ли это, что его заявления — это четко продуманная позиция?

Цветкова: Мне кажется, да. Он реален... Трамп не делает заявлений, в которых он не уверен. Например, в своей первой администрации он заявил по Северной Корее — и переговоры начались. Он говорил о выводе войск из Афганистана — и в Катаре начались переговоры. Также он заявлял по Сирии и нанес ракетный удар в апреле 2017 года. Его стиль — говорить только то, что приносит дивиденды и есть визуальная понятная картинка.

Финансовые ножницы во внешней политике

Корр.: Трамп запретил на 90 дней оказание зарубежной помощи. Это и военной?

Цветкова: Он объявил запрет на помощь другим государствам на 90 дней. Но этот срок ни о чем. Это скорее проверка существующих программ, направленных на сокращение или устранение дублирующих проектов.

Эти действия — своеобразный сигнал его готовности отказаться от инструментов, направленных на распространение американских ценностей, демократии, участия США в создании партий и проведении выборов в разных странах. Это краткосрочный, но важный сигнал другим странам, кто не доволен таким вмешательством США. Трамп приглашает к переговорам.

Корр.: Три месяца пройдет, а что дальше?

Цветкова: А потом все может возобновиться. Президент может лишь сократить помощь, которая предоставляется по законам о финансировании внешней политики. В свой первый срок Трамп уменьшил такие траты на 30%, но полностью их ликвидировать не смог. Он не любит тратить средства на проекты, не приносящие быстрой выгоды.

Таким образом, Трамп предлагает следующее: лучше приходите на переговоры. Если нет, он включает режим давления.