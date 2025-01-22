Президент США не исключает введение санкций против Москвы

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости вернуться к прагматизму для разрешения конфликта на Украине, добавив, что в урегулировании должен участвовать Вашингтон.

"Таким образом, единственный способ решить эти проблемы - вернуться к прагматизму (...) и это тяжелая работа дипломатии. США должны сыграть здесь свою роль. Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен прекратиться", - сказал Рубио в интервью телеканалу ABC News.

По его словам, Штаты будут работать над разрешением украинского конфликта непублично.

Ранее Рубио заявлял, что прекращение огня на Украине "будет главным приоритетом президента (Дональда Трампа - ИФ)".