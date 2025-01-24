В Подмосковье ПВО отразила атаку дрона в Сергиево-Посадском округе

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Сергиево-Посадском городском округе ПВО отразила атаку беспилотника, обошлось без пострадавших, сообщил телеграм-канал местной администрации.

"Силами ПВО Минобороны в Сергиево-Посадском городском округе отражена атака БПЛА самолетного типа. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. В результате падения обломков разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь средствами ПВО уничтожен 121 украинский беспилотник в 13 регионах, в том числе Москве и Московской области.