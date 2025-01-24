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Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Уфы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Росавиация сняла ограниченияна прием и выпуск самолетов в аэропорту Уфы, введенные днем в пятницу, сообщила пресс-служба уфимского аэропорта.

Ограничения сняты в 17:00 по местному времени (15:00 по Москве).

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении.

Аэропорт Уфа работает в штатном режиме.

В первый раз в пятницу ограничения были введены утром, но в 12:30 по местному времени они были сняты.

Также сообщалось, что в пятницу ограничения были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Ульяновска, Самары и Саратова.

Маршрутная сеть аэропорта Уфы насчитывает 59 направлений, включая 40 направлений в города России и 19 международных маршрутов. Партнерами аэропорта являются более 40 авиакомпаний. Аэропорт принадлежит Башкирии.

Уфа Росавиация Башкирия
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