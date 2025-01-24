У танкера "Волгонефть-239" демонтируют корму после откачки мазута
Москва. 24 января. INTERFAX.RU - После полной откачки мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239" у судна демонтируют корму, сообщил вице-премьер Виталий Савельев через пресс-службу правительства.
Корму затем перевезут к месту утилизации.
По словам Савельева, процесс откачки мазута находится на завершающей стадии.
"Работы по откачке идут по графику, их завершение планируется до утра понедельника" - сказал вице-премьер.
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива.