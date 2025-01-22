Более 50% мазута откачано из танкера "Волгонефть 239"

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Специалисты Морспасслужбы откачали 727 тонн мазута из кормовой части танкера "Волгонефть 239", севшего на мель возле мыса Панагия в Тамани, сообщается в телеграм-канале Минтранса РФ.

Это чуть более 50% всего груза, находящегося на борту.

Минтранс напоминает, что 21 января специалисты Морспасслужбы откачали мазут из первого из четырех танков и приступили к нагреву второго. Сегодня утром температура груза в нем позволила начать непрерывную откачку, и битумовозы выполнили 12 рейсов.

Оборудование танкера ведет разогрев мазута с помощью судового котла. При этом нагрев танков и поддержка температуры, необходимой для откачки, производится поочередно. Одновременный разогрев всех танков снизит общую скорость нагрева груза, поэтому переключение нагрева на следующий танк происходит поэтапно.

На момент начала работ в танках кормовой части находилось порядка 1,4 тыс. тонн топлива. Новых утечек не зафиксировано. Все работы по откачке будут завершены до конца января.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.