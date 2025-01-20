Танкер "Волгонефть-239" после откачки мазута утилизируют на месте

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - После завершения работ по откачке мазута севший на мель в Темрюкском районе Краснодарского края танкер "Волгонефть-239" будет утилизирован, сообщил "Первому каналу" руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Андрей Тарасенко.

"Далее мы утилизируем полностью все судно на железо и вывезем отсюда его, и останется здесь ровное место, ничего здесь не будет. Все здесь прямо на месте будет (реализация процесса - ИФ). Полностью все распилим, железо увезем на металлолом", - сказал он.

По его словам, откачка мазута с танкера может занять около 4 суток.

Тарасенко также сообщил, что идет подготовка к операции по подъёму затонувших частей танкеров, которые планируется поднимать вместе с грузом.

Мазут из танкера начали откачивать 19 января. Для этого была построена дорога к судну и техническое сооружение вокруг него.

В Минтрансе сообщили, что всего в четырех танках судна находится почти 1500 тонн мазута. Сейчас его перекачивают в герметичные битумовозы, оборудованные системами подогрева. Задействовано восемь машин, которые подъезжают к кормовой части по временной искусственной насыпи. Она также служит защитным барьером, исключая возможность утечек нефтепродуктов.

"Для транспортировки мазута используются битумовозы, вмещающие в себя от 10 до 20 кубометров груза. В среднем на заполнение одной машины потребуется от 1 до 3 часов. Чтобы исключить возможные риски, все работы будут выполняться только при соответствующих погодных условиях. Откачку мазута закончат до конца января", - добавили в ведомстве.