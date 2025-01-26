Свыше 590 тонн замазученного грунта вывезли с пляжей Севастополя

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - За сутки в Севастополе вывезено еще три тонны загрязненного мазутом грунта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в воскресенье.

"25 января вывезли 3 тонны загрязненного мазутом грунта. За все время работ вывезено уже 592,534 тонны грунта", - написал он в своем телеграм-канале.

Развожаев уточнил, что продолжается обследование береговой линии и акватории. На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся пять птиц, пострадавших от выбросов мазута.