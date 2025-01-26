Повторные выбросы мазута произошли на Черноморском побережье

Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Новые локальные выбросы нефтепродуктов обнаружены на Черноморском побережье, затронув Краснодарский край, Крым и Севастополь, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

Выбросы зафиксированы на 17 участках проведения работ протяженностью 63,5 км, проводятся работы по их ликвидации, говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время собрано уже 175,8 тыс. тонн загрязненного грунта, из которого более 134 тыс. тонн вывезено на площадки временного хранения. "Специализированными организациями производятся работы по утилизации загрязненного грунта, вывезенного с береговой линии Республики Крым, Краснодарского края и города Севастополя", - отметили в ведомстве.

В частности, в Краснодарском крае обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы.