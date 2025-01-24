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Правкомиссия признала Севастополь территорией ЧС федерального характера

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Режим ЧС федерального уровня введен в Севастополе после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

Данное решение было принято на заседании правкомиссии под руководством главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова.

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"По обращению губернатора субъекта РФ Михаила Развожаева правкомиссия признала город территорией чрезвычайной ситуации федерального характера, обусловленной крушением танкеров в Керченском проливе", - говорится в сообщении.

"Данное решение "позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшему субъекту из резервного фонда правительства РФ", - отметили в ведомстве.

По последним данным, в Севастополе собрано и вывезено 403,62 тонны загрязненного песка и грунта.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 24 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
МЧС РФ Севастополь Александр Куренков Михаил Развожаев Керченский пролив
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