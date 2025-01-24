Правкомиссия признала Севастополь территорией ЧС федерального характера

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Режим ЧС федерального уровня введен в Севастополе после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

Данное решение было принято на заседании правкомиссии под руководством главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова.

"По обращению губернатора субъекта РФ Михаила Развожаева правкомиссия признала город территорией чрезвычайной ситуации федерального характера, обусловленной крушением танкеров в Керченском проливе", - говорится в сообщении.

"Данное решение "позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшему субъекту из резервного фонда правительства РФ", - отметили в ведомстве.

По последним данным, в Севастополе собрано и вывезено 403,62 тонны загрязненного песка и грунта.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.