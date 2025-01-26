Кабмин выделил 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий ЧС с танкерами

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Из резервного фонда правительства России выделено 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧС после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе.

Соответствующее решение было принято на заседании правкомиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

"Вопрос о выделении финансирования также был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 23 января", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой кабмина в воскресенье.

Отмечается, что средства будут направлены бюджету Краснодарского края "на проведение ликвидационных мероприятий, в том числе работ по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, восстановление пляжных территорий".