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Кабмин выделил 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий ЧС с танкерами

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Из резервного фонда правительства России выделено 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧС после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе.

Соответствующее решение было принято на заседании правкомиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

"Вопрос о выделении финансирования также был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 23 января", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой кабмина в воскресенье.

Отмечается, что средства будут направлены бюджету Краснодарского края "на проведение ликвидационных мероприятий, в том числе работ по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, восстановление пляжных территорий".

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 26 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Керченский пролив Правительство РФ
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