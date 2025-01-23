Житель Белгородского района ранен в результате атаке дрона на автомобиль

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Белгородском районе в результате удара FPV-дрона по легковому автомобилю мужчина получил осколочное ранение ноги, его госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, это случилось на автодороге Октябрьский-Малиновка.

В Краснояружском районе атакам подверглись частные дома в двух населенных пунктах.

"В селе Графовка вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника в одном жилом доме выбиты окна и пробита кровля, во втором - посечена крыша хозяйственной постройки. В поселке Прилесье в результате прилета боеприпаса произошло возгорание частного дома", - добавил Гладков.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате детонации дрона выбиты окна, посечены фасады и заборы двух частных домовладений. Также поврежден припаркованный легковой автомобиль.

В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник нанес удар по сельхозпредприятию - пробита кровля одного здания.

Обстрелу ВСУ подверглось село Тишанка Волоконовского района. В жилом доме повреждены окна, фасад и ограждение, добавил Гладков.