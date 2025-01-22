Гладков сообщил об ударах дронов по двум белгородским селам

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Белгородской области после атаки дронов в двух селах зафиксировали разрушения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"В селе Черемошное Белгородского района беспилотник атаковал частное домовладение - пробита кровля, повреждены окна и входная дверь", - написал губернатор в Telegram.

Также два FPV-дрона атаковали село Новостроевка-Первая в Грайворонском округе. В результате взрыва беспилотника разбито стекло легковушки. Второй дрон ударил по жилому дому, там выбиты окна и посечен забор.