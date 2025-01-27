Свыше 600 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Севастополя

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - За сутки в Севастополе вывезено более 12 тонн загрязненного мазутом грунта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в понедельник.

"26 января вывезли 12,4 тонны загрязненного мазутом грунта. За все время работ вывезено уже 604,934 тонны грунта", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что продолжается обследование береговой линии и акватории.

На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся девять птиц, пострадавших от выбросов мазута, добавил губернатор.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.