Правительство РФ упростило условия участия в госпрограмме по репатриации

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Постановление об упрощении присоединения к госпрограмме содействия добровольному переселению в Россию подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в субботу сайт правительства.

"Соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для участия в госпрограмме ряду граждан не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.

"Решение касается соотечественников из числа репатриантов. Это граждане России, постоянно проживающие за рубежом; те, кто ранее отказался от российского гражданства; люди, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и ранее имевшие гражданство СССР; граждане, у которых есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление (от 14 февраля 2024 года №169) подготовлено для реализации указа президента, которым с 1 января 2024 года в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, был введен институт репатриации, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран.