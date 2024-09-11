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С начала года заявления на репатриацию в Россию подали около 3,4 тысячи человек

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В январе-июле 2024 года около 3,4 тысячи проживающих за рубежом соотечественников подали заявления об участии в госпрограмме добровольного переселения в Россию, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

"За 7 месяцев 2024 года уполномоченными органами за рубежом от репатриантов принято почти 1,4 тысячи заявлений об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. В них включено порядка 3,4 тысячи человек (с учетом членов семей)", - написала она в Telegram.

По 1 тысяче заявлений приняты положительные решения, около 2,4 тысячи человек предоставлен статус участника (члена семьи участника) госпрограммы.

"В Россию переселились 353 соотечественника с семьями", - отметила Волк

МВД
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