Посол РФ в США не будет участвовать в церемонии инаугурации Трампа

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Посол РФ в США не будет представлять Россию на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"На инаугурации никто не будет представлять Россию. Обычно посол представляет. Ну, значит, если временному поверенному направлено приглашение, то он будет присутствовать", - сказал Ушаков журналистам.

Так он ответил на вопрос, кто будет представлять Россию с учетом того, что глава департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, которого СМИ называли возможным кандидатом на должность посла РФ в США, пока не получил агреман.

О том, что Москва направила запрос на агреман новому послу России в Вашингтоне, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил 11 декабря 2024 года. 27 ноября комитет Госдумы по международным делам провел консультации по назначению и отзыву диппредставителей РФ за рубежом и в международных организациях с участием Дарчиева.