Москва ждет от Вашингтона изменения доктринальных подходов к стратстабильности

В этом случае российская сторона будет готова к диалогу

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Россия открыта к диалогу с США по стратегической стабильности при условии изменения Вашингтоном доктринальных подходов, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

"Готовность вести диалог у нас имеется, при понимании, что мы увидим изменения к лучшему в американских доктринальных подходах, а главное в практических действиях на российском направлении", - сказал он.

По его словам, заявление президента России Владимира Путина об открытости к диалогу по стратегической стабильности не означает отмены сигналов, которые Москва ранее неоднократно доводила до Вашингтона.

"Это совокупность сигналов, которая направлялась и до смены администрации, и которые, я надеюсь, уже услышали люди Трампа, хотя им, наверное, не совсем до диалога по стратстабильности - они во многом заняты выяснением того, какие борты можно использовать для депортации незаконных мигрантов, какие тарифы нужно вводить в отношении непослушных и прочее. Это важнее, наверное, для них, чем стратстабильность", - добавил замминистра иностранных дел.