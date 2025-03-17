Основные слушания по иску ГП об изъятии 50% акций терминала ПНТ начнутся 7 апреля

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил на 7 апреля судебное разбирательство по существу по иску Генпрокуратуры об изъятии 50% акций АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), сообщил корреспондент "Интерфакса" с заседания суда.

17 марта прошло предварительное судебное заседание по делу. На этом заседании суд приобщил новые материалы к делу.

В январе Генпрокуратура обратилась в суд с иском к ПНТ, а также к кипрским компаниям "Алмонт Холдингс", "Новомор" и "Туджунга Энтерпрайзиз" о признании недействительными трех сделок купли-продажи в 2016 и 2020 годах суммарно 2753 акций нефтетерминала (27,3%). Генпрокуратура просит также обратить акции в доход государства, списав их со счета независимой регистраторской компании Р.О.С.Т. Впоследствии Генпрокуратура расширила требования - до 4538 акций ПНТ (50%), принадлежащих "Туджунга Энтерпрайзиз". Также ведомство требует восстановить 1008 акций терминала, которые были аннулированы при распределении долей между акционерами.

Суд в качестве обеспечительных мер по иску арестовал 100% акций ПНТ, а также его счета и имущество. Кроме того, суд запретил органам управления предприятия принимать управленческие решения. В конце февраля суд частично снял обеспечение по иску Генпрокуратуры, предоставив разрешение на совершение ряда операций, связанных с текущей деятельностью предприятия.

Вокруг ПНТ продолжается конфликт акционеров. В компании по 50% принадлежит "Туджунга Энтерпрайзиз" и Елене Васильевой. В октябре 2024 года ПНТ заявил о попытке "Туджунга Энтерпрайзиз" установить полный контроль над терминалом путем рейдерского захвата. Кроме того, согласно сообщению компании, "лица, стоящие за иностранным акционером терминала", добились возбуждения в Москве уголовных дел и вынесения в рамках дел незаконных судебных актов, которые блокируют Васильевой возможность голосования акциями предприятия.

В свою очередь "Туджунга Энтерпрайзиз" в комментарии "Интерфаксу" назвала эту информацию в заявлении ПНТ "не соответствующей действительности" и ни чем иным, как намерением исказить юридические и фактические обстоятельства законной смены генерального директора АО "ПНТ".

Как говорится в отчете терминала за 2023 год, бенефициарами "Туджунга Энтерпрайзиз" на 2022 год являлись Михаил Скигин, который ранее возглавлял совет директоров ПНТ, а также Евгений и Полина Скигины. Косвенно через "Туджунга Энтерпрайзиз" Михаилу и Евгению (оба - граждане ФРГ) принадлежат по 17,875% в ПНТ, Полине (гражданка РФ и Франции) - 14,285%.

В мае 2022 года в рамках деофшоризации "Мобалко Холдинг Лимитед" (Кипр) передал долю в 50% ПНТ своему бенефициару - Сергею Васильеву. Затем, в связи с личными обстоятельствами, Васильев в декабре 2022 года передал долю в ПНТ своей супруге Елене Васильевой.

Весной 2023 года "Туджунга Энтерпрайзиз" подала иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области к "Мобалко Холдинг Лимитед", Сергею и Елене Васильевым по поводу передачи прав и обязанностей владельца акций ПНТ.

"Петербургский нефтяной терминал" - стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург, специализируется на перевалке нефтепродуктов, основана в 1995 году. На территории ПНТ расположены 37 резервуаров для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность терминала - 10 млн тонн в год.