Песков назвал продленные санкции Евросоюза обоюдоострым оружием

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Продленные санкции Евросоюза против России - это обоюдоострое оружие, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"ЕС продолжает свою санкционную политику. Все больше и больше людей понимают, что это обоюдно острое оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций. Мы по-прежнему называем их незаконными рестрикциями, противоречащими международному праву", - сказал он.

По словам Пескова, в санкционной политике ЕС "никаких новаций нет", и "в данном случае ничего не меняется".

Совет ЕС продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев, до 31 июля 2025 года, обосновав это "продолжающимися действиями по дестабилизации ситуации на Украине".