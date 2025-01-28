Поиск

Песков назвал продленные санкции Евросоюза обоюдоострым оружием

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Продленные санкции Евросоюза против России - это обоюдоострое оружие, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"ЕС продолжает свою санкционную политику. Все больше и больше людей понимают, что это обоюдно острое оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций. Мы по-прежнему называем их незаконными рестрикциями, противоречащими международному праву", - сказал он.

По словам Пескова, в санкционной политике ЕС "никаких новаций нет", и "в данном случае ничего не меняется".

Совет ЕС продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев, до 31 июля 2025 года, обосновав это "продолжающимися действиями по дестабилизации ситуации на Украине".

Дмитрий Песков Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что спецслужбы РФ принимают все меры для обеспечения безопасности президента

Песков заявил, что спецслужбы РФ принимают все меры для обеспечения безопасности президента

Генпрокуратура хочет взыскать с отвечавших за фортификации в Курской области 3,2 млрд рублей

Ростовские власти обсуждают с тремя инвесторами покупку фабрик "Глории Джинс"

Ростовские власти обсуждают с тремя инвесторами покупку фабрик "Глории Джинс"

Возвращение отрицательных температур ожидается в Москве на следующей неделе

Возвращение отрицательных температур ожидается в Москве на следующей неделе
Разлив мазута в Керченском проливе

Очистка аварийного танкера "Волгонефть-239" от мазута полностью завершена

Очистка аварийного танкера "Волгонефть-239" от мазута полностью завершена

Бывшему топ-менеджеру "Роснано" Кушнареву предъявлено обвинение в мошенничестве

Что произошло за день: понедельник, 27 января

Картаполов ждет, что применение электронных повесток в весенний призыв расширится

Картаполов ждет, что применение электронных повесток в весенний призыв расширится
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5773 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2141 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе300 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });