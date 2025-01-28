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В Кремле заявили о заинтересованности РФ в поставках газа в Венгрию и Словакию

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в поставках газа в Венгрию и Словакию в случае возобновления транзита через Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если есть покупатели, Россия, разумеется, - это коммерция, - Россия заинтересована в продолжении этой коммерции. Это первое. Второе - мы знаем, что Венгрия высказывала определенные условия для продления санкций и эти условия, собственно, имели отношение к позиции, занятой киевским режимом. По всей видимости, Венгрия получила от Брюсселя какие-то заверения, что некий переговорный процесс будет возобновлен. Мы будем внимательно отслеживать эту ситуацию", - сказал Песков.

Так он прокомментировал на фоне информации о том, что Венгрия сняла возражения против продления европейских антироссийских санкций, сообщения, согласно которым ЕС намерен продолжить переговоры с Украиной о поставках российского газа и собирается подключить к ним Венгрию и Словакию.

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Дмитрий Песков Венгрия ЕС Словакия Украина
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