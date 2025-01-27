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ЕС продлил экономические ограничительные меры против РФ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Совет ЕС продлил в понедельник экономические санкции Евросоюза в отношении РФ еще на шесть месяцев, до 31 июля 2025 года, обосновав это "продолжающимися действиями по дестабилизации ситуации на Украине".

"Эти экономические меры, впервые введенные в 2014 году, были существенно расширены с февраля 2022 года (...). В настоящее время они включают широкий спектр секторальных мер, в том числе ограничения в сфере торговли, финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши", - напомнил Совет в своем коммюнике.

Эти меры, сообщается в документе, "также охватывают запрет на импорт или транспортировку морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, дезактивацию систем SWIFT нескольких российских банков и приостановление вещательной деятельности и лицензий в Европейском союзе нескольких (...) дезинформационных СМИ".

В Евросоюзе сочли, что на данном этапе "целесообразно сохранить в силе все меры, введенные ЕС, и принять дополнительные, если необходимо".

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