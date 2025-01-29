Кремль пожелал руководству Сербии поскорее разобраться со всеми проблемами

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Власти Сербии не обращались к России в связи с протестами в стране, Россия желает Сербии как можно скорее урегулировать все проблемы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, власти Сербии не обращались. Руководство Сербии способно самостоятельно разобраться со всеми проблемами", - сказал он на брифинге.

"Сербия - это страна, дорогая для нас. Нас связывают общие исторические корни, мы ценим и дорожим нашей дружбой, нашим взаимодействием", - продолжил он и добавил, что взаимодействие двух стран будет продолжаться и дальше.

"Мы желаем нашим сербским братьям как можно скорее урегулировать все проблемы и снова вернуться к спокойному планомерному развитию", - заключил Песков.

Массовые протесты продолжаются в Сербии несколько месяцев. Поводом для начала волнений послужило трагическое происшествие в городе Нови Сад в начале ноября 2024 года, когда после обрушения козырька железнодорожного вокзала погибли 15 человек. Это породило поток критики в адрес как местных властей, так и руководства страны. Они связаны не только с упомянутым инцидентом, речь также зашла и о социальных проблемах. В частности, звучали призывы к объявлению всеобщей забастовки, а также к блокаде государственных учреждений.

28 января на фоне продолжающихся протестов премьер-министр Милош Вучевич заявил об отставке.