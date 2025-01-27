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В Белграде студенты планируют перекрыть важный перекресток на сутки

В Белграде студенты планируют перекрыть важный перекресток на сутки
Фото: Milos Bicanski/Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Белграде студенты и поддерживающие их горожане начали акцию протеста, которая должна продлиться сутки. Двумя колоннами они двинулись в предместье на юге Белграда, где они намерены заблокировать движение на одном из важных перекрестков, передает сербский телерадиоканал РТС.

В колоннах десять тракторов, которыми планируется перекрыть дороги.

Власти Белграда подготовились к акции, движение автотранспорта в районе ее проведения перекрыто, подвезены цистерны с питьевой водой, необходимые сантехнические кабинки и мусорные контейнеры. Пока будет продолжаться протест, на месте будут дежурить экипажи скорой помощи.

Протест студентов вновь приурочен к ноябрьской аварии в городе Нови Сад, где обрушился козырек здания вокзала и погибли 14 человек. Инцидент послужил поводом для критики в адрес как местных властей в Нови Саде, так и в адрес центральных властей в Белграде.

Белград Сербия Нови Сад
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