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Минздрав предложил использовать данные диспансеризации для получения медсправок для водителей

Минздрав предложил использовать данные диспансеризации для получения медсправок для водителей
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Минздрав России подготовил проект изменений в законодательство, которые позволят использовать данные профосмотров и диспансеризации для получения медицинского заключения на управление автотранспортом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Совместно с профильным комитетом Государственной думы подготовлен проект изменений в законодательство, который позволит сократить временные затраты граждан при получении государственных услуг за счет использования данных профосмотров и диспансеризации", - сказал Мурашко на совещании об итогах межведомственного взаимодействия в сфере повышения безопасности дорожного движения в 2024 году.

Таким образом, гражданам не придется повторно проходить обследования для получения медицинского заключения на управление автотранспортом, отметил министр.

Михаил Мурашко Минздрав РФ
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