Минздрав проведет диспансеризацию детей на новых территориях России

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Минздрав России по поручению президента Владимира Путина организует проведение профилактических осмотров и диспансеризации детей на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

"Сохранение и укрепление здоровья детей, профилактика развития хронических заболеваний является сегодня одной из важнейших задач", - отметил он.

Диспансеризацию проведут педиатры, по результатам осмотров они будут давать рекомендации, а при необходимости будет организовано оказание медицинской помощи, в том числе в ведущих клиниках страны.

Ранее 5 октября Путин поручил организовать массовую диспансеризацию детей на присоединенных территориях, а также подумать об их отдыхе на осенних каникулах.