В России абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В России абсолютное число рождений детей приблизилось к показателю 2000 года, который отличался одним из самых низких значений за всю историю современной России, сообщил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике.

"Несмотря на то, что значение суммарного коэффициента рождаемости в 2020-е годы выше показателей начала 2000-х годов, абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года, отличавшегося одним из самых низких значений данного показателя за всю историю современной России", - сказал Фисенко.

Он назвал это следствием менее благоприятной возрастной структуры и снижения числа женщин репродуктивного возраста.

Фисенко сообщил, что Росстат прогнозирует увеличение интенсивности деторождения особенно быстрыми темпами после 2027 года. Также Росстат ждет увеличения абсолютного числа рождений начиная с 2030-х годов. Это означает, что в 2030-2040-е годы в России ожидается увеличение числа женщин репродуктивного возраста, что должно благоприятно сказаться на рождаемости.