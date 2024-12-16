Песков перенаправил в Минобороны вопрос по поводу военных КНДР в Курской области

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны просьбу прокомментировать сообщения о том, что в Курской области якобы погибли военнослужащие из КНДР.

"Это вопрос к Минобороны", - сказал Песков на просьбу прокомментировать соответствующее сообщения представителей Киева.

В начале ноября представитель Пентагона Пэт Райдер говорил журналистам, что в России якобы находятся от 11 до 12 тыс. северокорейских военных, 10 тыс. из них - в Курской области. Он отмечал, что, по сообщениям СМИ, северокорейские солдаты могут принять участие в боевых действиях в Курской области.

Песков тогда не стал комментировать эти заявления. "Я не буду ничего говорить на эту тему, потому что все представители США, которые об этом говорят, к этим утверждениям всегда добавляют фразу о том, что вместе с тем окончательных подтверждений американская сторона не имеет", - сказал пресс-секретарь президента РФ.