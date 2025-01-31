МВД успешно завершило паспортизацию в четырех новых регионах

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В МВД России заявили об успешном завершении процедуры выдачи паспортов в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях.

"Несмотря на сложную оперативную обстановку в этих регионах, в минувшем году была успешно завершена паспортизация населения", - заявил пресс-центр министерства после совещания об итогах работы Главного управления по вопросам миграции за 2024 год с участием первого замглавы МВД Александра Горового.