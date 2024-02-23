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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

Жителям Авдеевки начали выдавать российские паспорта

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Первые жители Авдеевки получили паспорта гражданина России, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Его слова приводит пресс-служба главы региона.

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По данным Минобороны РФ, Авдеевка после боев перешла под полный контроль российских войск 17 февраля.

Авдеевка находится примерно в 13 км к северу от Донецка. Согласно официальной информации, население Авдеевки на начало 2000-х годов - более 37 тыс. человек.

Авдеевка ДНР Денис Пушилин
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