Жителям Авдеевки начали выдавать российские паспорта
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Первые жители Авдеевки получили паспорта гражданина России, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Его слова приводит пресс-служба главы региона.
По данным Минобороны РФ, Авдеевка после боев перешла под полный контроль российских войск 17 февраля.
Авдеевка находится примерно в 13 км к северу от Донецка. Согласно официальной информации, население Авдеевки на начало 2000-х годов - более 37 тыс. человек.