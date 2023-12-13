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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

ЦИК предложил разрешить в новых регионах РФ голосовать не только по паспорту

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком России предлагает на выборах президента в четырех регионах с военным положением разрешить избирателям предъявлять на участках другие документы вместо паспорта, сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Определяется перечень документов, дано право избирательным комиссиям субъектов определить перечень документов, использование которых допускается вместо паспорта РФ", - сказал Булаев на заседании комиссии в среду.

По его словам, по этому поводу много спекуляций.

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"Есть какое-то количество граждан, которые по тем или иным причинам не получили паспорт РФ, но независимо от этого, в соответствии с действующими законами, договорами о вхождении, они являются гражданам России, и лишить их активного избирательного права - это бесчеловечное, да и никто не имеет таких полномочий", - отметил Булаев.

Зампредседателя ЦИК РФ также заявил, что комиссия предлагает на выборах президента в четырех регионах с военным положением не публиковать списки избирательных участков с указанием мест нахождения участковых комиссий.

"Когда мы обсуждали этот документ, определяли, что безопасность членов комиссий, голосующих - это задача номер один. В какой-то степени эта задача решается и таким решением, не будем опубликовывать", - сказал Булаев.

При этом ЦИК имеет возможности довести до каждого избирателя адрес и номер участка, на котором он может проголосовать, отметил зампредседателя.

Центризбирком России на заседании 11 декабря принял постановление, согласно которому выборы президента РФ в марте 2024 года пройдут в четырех новых регионах, где введено военное положение.

Совет Федерации на заседании 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта следующего года.

19 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

ЦИК РФ Херсонская области Запорожская область ЛНР ДНР
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