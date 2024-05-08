МВД разъяснило изменения в правовом положении находящихся в России граждан Украины

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В пресс-центре МВД России разъяснили изменения в особенностях правового положения отдельных категорий иностранцев в России, в том числе граждан Украины.

Согласно подписанному президентом России указу, для граждан Украины и лиц, состоявших в гражданстве Донецкой и Луганской народных республик, "сохраняется право нахождения на территории Российской Федерации без ограничения срока пребывания и осуществления трудовой деятельности без разрешительных документов, при условии прохождения ими дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования".

После прохождения названных процедур территориальные органы МВД России выдают гражданам соответствующий документ на бланке установленного образца ("зеленая карта").

Граждане Украины, зарегистрированные на территориях за пределами ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, не получившие "зеленую карту", не будут выдворены из страны до 31 декабря 2024 года.

"Данный порядок не распространяется на граждан, освободившихся из мест лишения свободы, создающих угрозу государственной или общественной безопасности, представивших подложные документы или сообщивших ложные сведения", - отметили в полиции.

Также в МВД напомнили о бессрочном запрете на удаление из страны жителей четырех новых регионов, которые не обратились за получением паспортов, и рекомендовали обратиться в органы внутренних дел для решения данного вопроса.

Неудаление из страны не касается граждан, создающих угрозу государственной или общественной безопасности, подчеркнули в полиции.

Имеющим вид на жительство или удостоверение на постоянное проживание в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях иностранцам МВД продлило право проживания на этих территориях на основании имеющихся у них документов (в том числе с истекшим сроком действия) до 31 декабря 2024 года включительно.

При этом временно пребывающие на территории четырех новых регионов иностранцы так же смогут находиться в стране без санкций до 31 декабря 2024 года включительно.

"На основании заявления или визовой анкеты иностранного гражданина, либо по ходатайству его работодателя, выдается миграционная карта с отметкой о разрешенном сроке временного пребывания либо виза", - пояснили в МВД.

До конца года МВД освободило иностранцев на новых территориях от прохождения медицинского освидетельствования, приобретения договора (полиса) медицинского страхования, договора о предоставлении платных медицинских услуг, получения разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности, а также соблюдения требований к заявленной цели въезда в Россию после прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования. Кроме того, этих граждан не будут привлекать к административной ответственности за нарушение миграционного режима при обращении в органы внутренних дел с целью получения документов, необходимых для законного пребывания на территории России.

"В отношении лиц, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации или посягающих на общественный порядок, будут применяться уголовно-процессуальные меры, а при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности - меры по удалению за пределы РФ", - резюмировали в МВД.